Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında, AntalyaDenizli yolu Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Çanakkale'ye yolcu taşıyan İbrahim Kayalar (45) yönetimindeki 'Pamukkale Turizm' firmasına ait, 34 EYT 527 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüs, kullanılmaz hale gelirken, 25 yolcu da başka araca nakledildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli

2022-08-28 16:11:14



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