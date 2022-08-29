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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKUT Denizli ekibi, 30 Ağustos'u Zeybek oynayarak kutladı

DHA

AKUT Denizli ekibi, 30 Ağustos'u Zeybek oynayarak kutladı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Denizli ekibi, milattan sonraki ilk yıllara tarihlenen, büyük depremlerle yıkılan antik kentler Laodikya ile Hierapolis'te zeybek oynayarak, 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutladı.
AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Denizli ekibi, 30 Ağustos Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı için düzenlenen etkinlikler kapsamında özel bir dans gösterisi ile video çekimi yaptı. 10'u kadın, 26 kişiden oluşan gönüllü ekip, milattan sonraki ilk yıllara tarihlenen, büyük depremlerle yıkılan antik kentler Laodikya ile Hierapolis'te zeybek oynayarak, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılını kutladı. Etkinlik, Delikliçınar Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda saygı duruşuyla sona erdi.
'BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ'
AKUT Denizli ekibinin lideri Cengizhan Öztürk, zeybeği AKUT kırmızısı ile buluşturduklarını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu görsel şölenle anmak bizim için gurur verici. Ayrıca bu dans gösterisi ve çekimleri, milattan sonraki ilk yıllarda, 8-9 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen depremlerle yıkılan ve kazı çalışmaları halen devam eden antik kentler Laodikya ve Hierapolis'te yapmaktan ayrıca mutluluk duyduk. Memleketimiz için can kurtarmaya ve atalarımızdan kalan değerlerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-08-29 15:58:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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