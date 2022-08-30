Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'a İlhan Depe şoku

DHA

Denizlispor'a İlhan Depe şoku


DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 3 maçta topladığı 1 puanla düşme hattında başlayan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor'da İlhan Depe şoku yaşanıyor. Yasak nedeniyle geçen sezonki kadrosunu önemli oranda koruma yolana giden yeşil-siyahlılarda 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu İlhan'ın lisansı çıkartılamadı. FIFA; lisans problemi nedeniyle forma giyemeyen İlhan'ın transfer yasaklısı kulübe dönmesine, sözleşmesini geçen sezon sonunda tek taraflı feshederek Denizlispor'dan ayrıldığı, serbest statüde olduğu gerekçesiyle onay vermedi. Sözleşmesini yaz döneminde önce alacakları nedeniyle feshedip hemen ardından yönetimle yeniden anlaşarak kamp döneminde takımla çalışan İlhan, FIFA'dan lisans izni çıkmayınca boşa çıktı. Denizlispor'da İlhan gibi ilk haftalarda lisansı olmayan golcü Ömer Şişmanoğlu'nun lisansı ise yenilendi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2022-08-30 11:20:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Denizli'de antika olduğu değerlendirilen silahlar ele ...
AKUT Denizli ekibi, 30 Ağustos'u Zeybek oynayarak kutladı
YEREL HABERLER AKUT Denizli ekibi, 30 Ağustos'u Zeybek oynayarak ...
Türkiye Ermeni toplumundan Kaymakam Berk Acar, görevine başladı
YEREL HABERLER Türkiye Ermeni toplumundan Kaymakam Berk Acar, ...
Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam Babadağ'da göreve başladı
YEREL HABERLER Türkiye Ermeni toplumuna mensup ilk kaymakam ...
Denizli AKUT ekibinden antik kentlerde 30 Ağustos'a özel zeybek gösterisi
YEREL HABERLER Denizli AKUT ekibinden antik kentlerde 30 Ağustos'a ...
Denizlispor altyapıya önem verecek
YEREL HABERLER Denizlispor altyapıya önem verecek
Polis aracıyla otomobil çarpıştı; 1'i polis 9 yaralı
YEREL HABERLER Polis aracıyla otomobil çarpıştı; 1'i polis 9 yaralı
Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de polis aracı ile otomobilin çarpışması ...
Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı
YEREL HABERLER Denizli'de yolcu otobüsü, alev alev yandı
Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
YEREL HABERLER Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın ...
Denizlispor startta kaldı
YEREL HABERLER Denizlispor startta kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.