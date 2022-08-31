Denizlispor kötü gidişatı durdurmak istiyor

DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilerek ilk 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Altaş Denizlispor, pazar günü evinde oynayacağı Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasına kilitlendi. Sezona istediği gibi başlayamayan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Mesut Bakkal, Bandırmaspor maçıyla kötü gidişatı durduracaklarını söyledi. Takımdaki eksiklerin çokluğu nedeniyle zorluk yaşandığını ifade eden Bakkal, "Bandırmaspor maçı bizim için milat olacak. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Takımdan bazı eksikler olacak ama bu mazeret değil. Artık gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracağız" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-08-31 11:04:41
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