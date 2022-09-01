Merkezefendi ilk maçta mağlup

DENİZLİ, (DHA)BASKETBOL Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Bursa'da Tofaş'a 81-71 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 42-39 önde bitiren Denizli temsilcisi, üçüncü periyotta rakibinin 20-10'luk serisine engel olamayınca salondan mağlubiyetle ayrıldı. 4 yabancıyla parkeye çıkan Merkezefendi'de yeni transferlerden Nikolaos Rogkavopoulous 16 sayı, Andrew Harrison 15 sayı, Chad Brown 5 sayı, Tomasz Gielo 3 sayıyla oynadı. Yerlilerden Burak Eşlik 10, Ayberk Olmaz 8, Doğan Şenli 7 sayı kaydetti. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-09-01 11:39:35
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