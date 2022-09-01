Asılı kalan köpeğe kalp mesajı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL, (Denizli), (DHA)-DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde kamyonet kasasından atlarken kapağa asılı kalan köpek, kalp mesajı ile canlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yamanlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde ava çıkan domuz avcıları, kamyonete binip, hareket etti. Kamyonet kasasının içerisinde bağlı olan köpek, araçtan atlarken kapağa asılı kaldı. Tasması ile boynundan asılı kalan köpek, bir süre fark edilmedi. Daha sonra avcılardan Selçuk Poslu, kamyonetin yanına geldiğinde köpeği fark etti. Hareketsiz şekilde kalan köpeği asılı kaldığı yerden indiren Poslu, kalp mesajı yapmaya başladı. Köpek, masaj ile canlanıp, hareket etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Tunay YAZICI
2022-09-01 15:41:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.