Merkezefendi ikinci maçta da mağlup

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DENİZLİ, (DHA) Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi Bursa'da oynadığı ilk hazırlık maçında Tofaş'a 81-71 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci sınavda Beşiktaş Emlakjet'e de direnemedi. Denizli temsilcisi, Beşiktaş Emlakjet Salonu'nda oynanan hazırlık maçında parkeden 84-61 mağlup ayrıldı. Merkezefendi'de çift haneli skorlara ulaşan isim çıkmazken, Arca ile Doğan 9, Harrison ve Ayberk 7, Brown ve Burak ise 6'şar sayı üretti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-09-02 13:18:28



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