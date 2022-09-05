Denizlispor karalar bağladı



DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de 4'üncü hafta karşılaşmasında evinde Beyçimento Bandırmaspor'a da 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, sezona çok kötü başladı. Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar camiasını endişelendirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ancak mevcut kadrosunu da büyük ölçüde koruyan Ege ekibi, yalnız 1 puan toplayarak düşme hattında 17'nci sıraya adını yazdırdı.

Teknik direktör Mesut Bakkal ise bazı şeylerin kötü gittiğini belirtti. Şanssızlıktan da yakınan deneyimli teknik adam, "Çok fazla pozisyon vermedik. Dengeli giden bir maçı kaybettik. Bunun için aslında üzülüyorum. Son dakikalarda baskı kurmaya çalıştık ama forvete doğru biraz risk aldık. Gol yollarında biraz daha önde etkili olmamız gerekiyordu. Bunları toparlayacağız, bunun başka yolu yok. Bu kadar mücadele ediyorsak ve 2-3 tane pozisyona giriyorsak biraz daha fazlasını yapmamız lazım" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-09-05 11:36:53



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