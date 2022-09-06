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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı

DHA

Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı


DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alıp 3 mağlubiyet elde eden yeşil-beyazlılar aynı performansı 2017-2018 sezonunda da gösterdi. Bu sezon Eyüpspor, Manisa FK ve Bandırmaspor'a yenilip Çaykur Rizespor'la berabere kalan Denizlispor, 2017-2018'de de ilk 4 haftada 1 puan alabildi. 
O dönem ligi 2 puan farkla 15'inci sırada bitiren Denizlispor kıl payı kümede kaldı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve eksik oyuncularının çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Ege ekibinde teknik direktör Mesut Bakkal mutlaka üzerlerindeki kara bulutları dağıtacaklarını ve istedikleri seviyeye geleceklerini söyledi. Denizlispor bu hafta Sakaryaspor deplasmanında ter dökecek. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-09-06 11:07:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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