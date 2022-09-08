ADM ve GDZ Elektrik, performans sıralamasında 1. oldu



DENİZLİ, (DHA) -ADM ve GDZ Elektrik, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında elde ettiği 62 puanla en yüksek derece olan 'A1 İleri Düzey' derecesini aldı. Şirketler, bu puanla Türkiye elektrik sektöründe birinci sırada yer alırken, 'Gelişmekte Olan Pazarlar' dünya sıralamasında da elektrik sektöründe üçüncülüğü elde etti.Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) Türkiye'deki katılımcıları arasında yer alan ADM ve GDZ Elektrik, Moody's tarafından bu yıl yapılan değerlendirmede, 62 puanla global çapta yaklaşık 5 bin şirketin yer aldığı ESG performans değerlendirmesinde en yüksek derece olan 'A1 İleri Düzey' derecesini almayı başardı.'PERFORMANSIMIZLA, DÜNYA ÇAPINDAKİ ŞİRKETLERİN YÜZDE 97'SİNİ GERİDE BIRAKTIK'Küresel ölçekteki ESG başarısını değerlendiren ADM Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, "Sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve verimliliğe verdiğimiz önemle şirketlerimiz, sektöründe Türkiye'de birinci sırada yer alırken, uluslararası gelişmekte olan piyasalarda da üçüncü oldu. Bu başarı hem şirketimiz hem de sektörümüz adına çok değerli. Gösterdiğimiz performansla dünya çapındaki şirketlerin yüzde 97'sini geride bırakarak şirketlerimizin vizyonunda yer alan dünya ölçeğinde lider dağıtım şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.'BU BAŞARI FİNANSAL KAYNAKLARA ERİŞİM ADINA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK'Moody's tarafından dünya çapında yaklaşık 5 bin şirket arasında yapılan derecelendirmede, katılımcı şirketlerin büyük bölümünü geride bıraktıklarını ifade eden GDZ Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, "İtibar, çevre, sosyal ve yönetimsel çalışmalarımızın ve ESG riskleri kapsamındaki güçlü ve başarılı yönetimimizin karşılığını almak bizler adına mutluluk verici. Ayrıca bu önemli başarı, şirketimizin ulusal ve uluslararası piyasalarda alternatif finansman kaynaklarına daha uygun koşullarda erişimine önemli bir katkı sağlayacak" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli

2022-09-08 10:37:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.