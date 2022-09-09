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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de orman yangını (2)

DHA

Denizli'de orman yangını (2)


ALEVLER 75 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLUYOR
Denizli'nin Kale ilçesindeki Müslüm; Künar ve Esenkaya ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 11 helikopter, 9 uçak, 42 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangının çıktığı bölgenin bir dere yatağı içinde kalması ve ulaşımın sınırlı olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekiyor. Yangının yaklaşık 75 hektarlık alanda etkili olurken, alevlerin Esenkaya ve Künar mahalleri yönüne ilerlemesi üzerine çalışmalar burada yoğunlaştı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla sürüyor.
SÖNDÜRME HAVUZLARINA TANKERLERLE SU TAŞIDILAR
Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Köylüler, Belenköy Mahallesi'ndeki, yangın söndürme havuzlarına mahallerindeki kuyulardan helikopterler için su takviyesi yapıyor. (DHA)Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-09-09 20:36:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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