Merkezefendi'den iyi provalar

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DENİZLİ, (DHA)Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ikinci sezona yenilenen kadrosuyla hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, İzmir'de çıktığı özel maçlarda 2'de 2 yaptı. Daha önce İstanbul'daki hazırlık maçlarında Beşiktaş'a yenilip Sigortam.net'i mağlup eden Denizli temsilcisi, İzmir'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yaptığı sınavlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-73, ev sahibi Pınar Karşıyaka'yı da 91-90 mağlup etti. Merkezefendi, sezon öncesi son provaları 15-17 Eylül tarihleri arasında Aliağa'da Ege Cup'a, 21-24 Eylül tarihlerinde de Bursa'da Frutti Extra Cup'a katılarak yapacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-09-10 10:56:51



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