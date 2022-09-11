Denizlispor gülmeyi unuttu



DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Sakaryaspor'a konuk olan Altaş Denizlispor rakibine öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek kötü gidişatını durduramadı. Bu sezon oynadığı 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar bir türlü beklediği çıkışı yakalayamadı. Teknik direktör Mesut Bakkal ise talihsiz maçlar oynadıklarını söyledi.

Maça çok iyi başladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Geriden oyun kuran bir Sakarya vardı. Bunu hem durdurup hem de boşluklarından faydalanmayı düşünüyorduk ve ilk yarıda başarılı olduk. Sonra uzun topa döndüler. Çok talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-09-11 11:26:04



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