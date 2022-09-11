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Denizlispor gülmeyi unuttu

DHA

Denizlispor gülmeyi unuttu


DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'in 5'inci haftasında Sakaryaspor'a konuk olan Altaş Denizlispor rakibine öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek kötü gidişatını durduramadı. Bu sezon oynadığı 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alabilen yeşil-siyahlılar bir türlü beklediği çıkışı yakalayamadı. Teknik direktör Mesut Bakkal ise talihsiz maçlar oynadıklarını söyledi. 
Maça çok iyi başladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Geriden oyun kuran bir Sakarya vardı. Bunu hem durdurup hem de boşluklarından faydalanmayı düşünüyorduk ve ilk yarıda başarılı olduk. Sonra uzun topa döndüler. Çok talihsiz iki tane gol yedik. Çok ucuz goller yiyoruz. Yapılan mücadeleye, sahadaki duruşa hiç yakışmadı" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-09-11 11:26:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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