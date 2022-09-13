Denizlispor'da Başkan Uz inançlı



DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak dibe demir atan Altaş Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz değerlendirmelerde bulundu. Şu ana kadarki sürecin üzücü olduğunu ifade eden Uz, "Biz kötü futbol oynamıyoruz. 5 maçta da takıma kötü diyemem. Mutlaka toparlanacağız. Devre arasına kadar en az 20 puan toplarız" diye konuştu.

Yeşil-siyahlılar 6'ncı hafta karşılaşmasında 17 Eylül Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-09-13 11:42:32



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