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Denizlispor'da Bakkal inancını kaybetmiyor

DHA

Denizlispor'da Bakkal inancını kaybetmiyor


DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 5 maçta sadece 1 puan toplayan Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal değerlendirmelerde bulundu. Cumartesi günü iç sahada oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakkal, "Tranfseri açamadık. Elimizdeki kadro bu. Mücadele ediyoruz. İstenilen sonuçları alamadık ama sabır istiyoruz. Bu tablo değişecek. Bizim de kazanacağımız zamanlar gelecek. Birlik beraberlik olma zamanı. Herkesin şu an çok desteğine ihtiyacımız var" dedi.
Geçen sene takımı ligde tuttuklarını ve bu sene Denizlispor'un yolunun değişik olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Endişe etmeyin, asla pes etmeyeceğiz. Çalışıp mutlaka iyi yerlere geleceğiz. Takım, üzerindeki kazanamama psikolojisini de atacak. Şimdiki Denizlispor´un yolu transfer tahtasını açma ve şirketleşmedir. Yönetim de biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bunlar olmazsa zaten ilerisi karanlık olur" diye konuştu. 
AISSATI VE LOPES'DE SORUN OLDU
Hiçbir futbolcunun alacağı olmadığını söyleyen Bakkal, transfer döneminde sadece ayrılıp geri dönmeyen Aissati ve Lopes´de sorun yaşandığını kaydetti. Bakkal, "Bu iki oyuncumuz Denizlispor´da oynamak istemiyor. Yapacak bir şey yok. İkna yoluna gidiyoruz ama olmuyor. Önümüze bakacağız" dedi.
Bakkal ayrıca, alt yapıdan 10 oyuncuyu da A takıma kazandırdıklarını söyledi. Mesut Bakkal, Gençlerbirği maçının ise mutlaka kazanılması gerektiğini sözlerine ekledi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-09-15 11:44:04

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