Denizlispor 3 puan için sahada

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DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk 5 haftasında 1 beraberlik, 4 yenilgi alıp puan tablosunda dibe demir atan Altaş Denizlispor, yarın evinde Gençlerbirliği önünde yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak. Denizli Atatürk Stadı'nda Tarık Güldal'ın yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlı yönetim karşılaşmanın bilet fiyatlarını loca önü 200 TL, VIP 100 TL, B-D üst tribün 90 TL, A-E üst 75, A-E alt 60, maraton 45, misafir tribünü ise 50 TL olarak belirledi. Denizlispor'un rakibi Gençlerbirliği, ligde ilk 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 5 puan topladı. Geçen sezon ortasında göreve geldiği transfer yasaklısı takımı ligde tutmayı başaran teknik direktör Mesut Bakkal, panik yapacak bir durum olmadığını, çıkışa geçeceklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-09-16 10:54:20



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