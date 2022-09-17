Denizli'de otizmli Ege ile annesinden 5 gündür haber yok



Sezgin ÖZDEMİR/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, eşiyle yaşadığı evi terk edip, babasının yanına yerleşen ve 5 gündür haber alınamayan Emine Baş (34) ile otizmli oğlu Ege (7), jandarma ekiplerince her yerde aranıyor.

Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Cevizlik mevkisinde, çiftçi olan eşi İbrahim Baş ile yaşayan Emine Baş, 10 gün önce, otizmli oğlu Ege'yi de alarak evi terk etti. Emine Baş, oğluyla beraber babası Ali İhsan Kara'nın yanına yerleşti. Kara, 12 Eylül'de kızı ile torununun evde olmadığını fark edip, haber de alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, 5 gündür kayıp anne ve oğlu için başlatılan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Eşinin 10 gün önce evi terk ettiğini dile getiren İbrahim Baş, "Eşim evde 90 yaşındaki anneme bakmak istemediği için oğlumu da yanına alarak evi terk etti. Birkaç kez telefonla konuştuk. Kendisinden hayvanlara bakması için yardım istedim. Bir kez gelip yardım etti. Pazartesi gecesi ise kayınpederim beni arayıp, eşimin ve oğlumun evde olmadığını söyledi. Oğlum otizmli ve konuşamıyor. Onlardan hiçbir haber alamadım. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR

2022-09-17 16:51:01



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