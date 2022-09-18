Denizli'de tarihi zaferin 846'ncı yılı etkinliklerle anıldı



Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'ya Türk mührünün vurulduğu Miryokefalon Zaferi'nin 846'ncı yıl dönümü nedeniyle kutlama töreni düzenledi. Cirit oyunlarının oynandığı, okçuluk, minder güreşi gösterileri ile trap atışları ile mehteran takımının gösteri yaptığı etkinlik büyük ilgi topladı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 846 yıl önce gerçekleşen Miryokefalon Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program 17 Eylül 1176'da savaşın gerçekleştiği Çivril ilçesindeki Kufi Çayı yakınlarında yapıldı. Etkinliğe, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çivril Cumhuriyet Meydanı'nda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin günün önemine dair şiir okuduğu kutlama programı daha sonra savaşın yaşandığı Kufi Çayı yakınlarında devam etti.

'İKİNCİ MALAZGİRT SAVAŞI'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 846 yıl önce yaşanan savaşın hak ile batılın bir mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Hamdolsun hak burada galip gelmiş. İkinci Malazgirt Savaşı diye adlandırılan Miryokefalon Savaşı tam 846 yıl önce burada gerçekleşmiş. Bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak, ecdadımızın geçmişte yaptığı mücadele ve fedakârlıklar sonucudur. Bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor, bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi.

17 Eylül'ün Miryokefalon Zaferi olarak kutlanması için Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin karar aldığını hatırlatan Başkan Zolan, "İnsanlarımızın bu savaşın anlamını bilmesi, bu vatanın bedelinin nerede ödendiğini öğrenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kazıkbeli, Miryokefalon ve İstiklal mücadelesinde Türk topraklarına haçlı seferlerinin düzenlendiğini anlatan Zolan, "Hak ile batılın mücadelesi ilelebet devam edecek. Uyanık olmamız gerekiyor. Sadece savaş meydanlarında değil başka yöntemlerle de saldırılarla karşı karşıyayız. Biz değerlerimize sahip çıkarsak, çocuklarımıza bunu aktarırsak bu topraklar hep Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir" diye konuştu.

Tören Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Mehteran Takımı gösterileriyle devam etti. Cirit oyunlarının oynandığı, okçuluk, minder güreşi gösterileri ile trap atışlarının yapıldığı program büyük ilgi topladı. Kutlama programının gecesinde ise yoğun bir katılımla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek programda Mehteran Takımı ve Çivril Belediyesi Halk Oyunları gösterisinin ardından Kahramanlık Türküleri Konseri yapılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çivril Tunay YAZICI

2022-09-18 19:46:08



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