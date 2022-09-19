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Minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Minibüs traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı


Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)Denizli'nin Çameli ilçesinde minibüsün aynı yöne giden traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çameli ilçesine bağlı Yumurcak Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Şafak Yıldırım yönetimindeki minibüs, aynı yöne giden Yavuz Akman'ın kullandığı 20 E 509 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Sürücüler Şafak Yıldırım ve Yavuz Akman ile traktördeki Cüneyt Özkan Göymen (51), ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli bankacı olduğu belirtilen Göymen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR
2022-09-19 15:33:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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