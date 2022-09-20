Denizlispor'da Bakkal rüzgarı terse döndü



DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp milli araya 2 puanla sonuncu sırada giren Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal rüzgarı bu sezon terse döndü. Geçen sezonun ortasında yeşil-siyahlılara gelip müthiş bir çıkış yakalayan Bakkal, bu seneye ise hayal kırıklığı ile başladı. Mesut Bakkal, 2021-2022 sezonunda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'da 15 maça çıkıp 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak çok önemli bir başarı sağladı.

Bu sezon ise transfer yapamayan ve mevcut oyuncularıyla yola devam etmek durumda kalan Denizlispor'la 6 müsabakaya çıkan deneyimli teknik adam henüz galibiyetle tanışamadı. Denizlispor, Eyüpspor, Manisa FK, Beyçimento Bandırmaspor ve Sakaryaspor karşılaşmalarını kaybederken, sadece Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. Mesut Bakkal, milli ara sonunda çıkış yakalayacaklarına inandığını dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-09-20 11:46:18



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