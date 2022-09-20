Denizli'de traktör, su kanalına düştü; eski muhtar öldü 

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkarak su kanalına devrilip, ters dönen traktörün sürücüsü eski muhtar Mesut Günenç (60), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Günenç'in kullandığı traktör, tarla yolunda kontrolden çıkıp, su kanalına devrilerek ters döndü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Günenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Günenç'in cansız bedeni, itfaiyeciler tarafından çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Mesut Günenç'in, Akhan Mahallesi'nin eski muhtarı olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-09-20 12:48:47
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