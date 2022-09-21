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Kastamonu' dan Muğla' nın Marmaris ilçesi'ndeki yangın bölgesine gitmekte olan yangın söndürme helikopterinin yakıt ikmali için Çardak havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğü bildirildi. Olay yerine arama kurtarma ekipleri ile ambulanslar sevkedildi

DHA-Flaş Haber Türkiye-Denizli

2022-09-21 16:32:04



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