Zabıta memuruna tacizden tutuklama



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, belediyede zabıta memuru ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. (45) isimli kadını sosyal medya üzerinden taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Olay, Kale Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediyede zabıta ve işçi çavuşu olarak görev yapan Sami D., kendisine bağlı işçi olarak çalışan P.B. isimli kadına sosyal medyadan cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Evli olan P.B.'nin uyarılarına rağmen tacizi sürdüren Sami D., ilişki teklif edip, P.B.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdi. P.B., Cumhuriyet Savcılığı'na Sami D. hakkında şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Sami D., polis tarafından gözaltına alındı. Sami D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-09-21 18:43:48



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