Hırsızlık amacıyla girdiği iş yerinde parmak izini silerken kameraya yakalandı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir kuaföre yüzü maskeli şekilde camdan giren hırsızlık şüphelisi, eline aldığı bezle parmak izlerini sildikten sonra makyaj malzemelerini çaldı. Şüphelinin delil bırakmamak için dokunduğu yerlerdeki parmak izlerini silmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen cuma sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Topraklık Mahallesinde bir kuaföre mutfak penceresinden yüzü maskeli şekilde giren hırsızlık şüphelisi, makyaj malzemelerini çaldı. Sabah işyerine gelen çalışanlar hırsızlık yaşandığını anlayınca polise başvurdu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin işyerine pencereden girme anı, ardından ise delil bırakmamak için eline aldığı biz ile parmak izlerini silmesi yer aldı. Şüphelinin, kuafördeki makyaj malzemelerini çalması da kamera görüntülerine yansıdı. Polis şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-09-21 18:51:00



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