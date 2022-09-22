Denizli'de düşen helikopterde kaza kırım incelemesi sürdürülüyor (2)

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2 RUS´UN CENAZELERİ RUSYA´YA GÖNDERİLİYOR

Denizli´nin Çardak ilçesinde, Kastamonu´dan havalanıp, Marmaris´teki orman yangınına giderken düşen helikopterde hayatını kaybeden, Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov´un cenazelerinin otopsi işlemleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu`nun morgunda tamamlandı. Lakovlev ve Volkov´un cenazeleri Antalya´dan gelen Rusya Konsolosluğu yetkililerine teslim edildi. Cenazeler, uçakla Rusya´ya gönderilmek üzere Antalya Havaalanına gönderildi. (DHA)Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-09-22 21:18:59



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