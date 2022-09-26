YÖK Başkanı Özvar, Denizli'de PAÜ'nün 30'uncu yılı törenine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YÖK Başkanı Özvar, Denizli'de PAÜ'nün 30'uncu yılı törenine katıldı

DHA

YÖK Başkanı Özvar, Denizli'de PAÜ'nün 30'uncu yılı törenine katıldı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,(DHA)DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) 30'uncu kuruluş yıl dönümü törenine katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim programlarında cumhuriyet tarihi boyunca rekor bir genişlemenin yaşandığını görmenin gurur verici bir tablo olduğunu söyledi. 
PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene YÖK Başkanı Erol Özvar, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliği sayesinde Türkiye'de yükseköğretime erişimde daha büyük bir kuşatıcılık ve demokratikleşme yaşandığına şahit olduklarını söyledi. Özvar, yükseköğretim politikalarının iş birliği ve iletişim ile oluşturmanın Türkiye'deki yüksek öğretimi iyileştirme doğrultusunda en büyük sermayenin olduğuna inandıklarını kaydederek, "Üniversiteler ilk kuruldukları ilk anda her ne kadar elit bir topluluğun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sınırlı bir misyona sahip olmuşsa da süreç içinde bu misyon farklılaşarak başka içerikler kazanmıştır. Özellikle sanayi devrimi sonucu nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın olağanüstü seviyede artması, üniversitelerin kitleselleşmesini de beraberinde getirmiştir. Teknoloji ve ulaşım alanındaki gelişmeler bilgi aktarımı açısından ülke sınırlarını ortadan kaldırmıştır. Bu durumun sonucunda giderek artan küreselleşmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarının ülkeler ölçeğindeki rolü ve misyonu da giderek farklı bir seviyeye ulaşmıştır" diye konuştu.
'GURUR VERİCİ BİR TABLO'
Yükseköğretim programlarında cumhuriyet tarihi boyunca rekor bir genişlemenin yaşandığını görmenin gurur verici bir tablo olduğunu söyleyen Özvar, "Son 30 yılda açılan yeni üniversiteler sayesinde üniversite başına düşen öğrenci sayılarının daha makul seviyeye çekildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yükseköğretim Kurulu olarak temel misyonlarımızdan birisi yükseköğretimin talebini ve nüfus eğilimlerini de dikkate alarak üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamaktır. Bu çerçevede kaliteli yüksek üretimin yurt genelinde yaygın ve sadece belirli bir zümrenin değil toplumun tüm kesimlerinin faydalanacağı bir nispet olarak gördüğümüzü bir kez daha vurgulamak isterim" ifadesini kullandı.
Özvar, Yüksek Öğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi'ni de 2022-2023 akademik takviminin bahar sömestirinde hayata geçireceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Bu yıl itibariyle yaklaşık 1800 öğretim üyesi hareketliliği batıdan doğuya doğru gerçekleştirilecek. Biz bu projeyle yükseköğretim alanı içerisinde üniversiteler arasında ilişkilerin daha sıcak hale geleceğini, hocalarımızın deyim yerindeyse tam bir akademik seferberliğe iştirak edeceklerini düşünüyoruz. Bu hareketlilik projesine katılan öğretim elemanlarımızın bulundukları illerin geliştirme ödeneklerinden istifade edeceklerini, yolluk konusunda fayda sağlayacaklarını bu vesileyle ifade etmek isterim."
Konuşmanın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı, İstanbul Denizcilik Müzesi'nde sergilenen, PAÜ Moda Tasarım Bölümü tarafından aslına uygun şekilde yapılan reprodüksiyon bornoz, müzeye götürmek için gelen yetkiliye Özvar tarafından teslim edildi.
Tören, Rektör Kutluhan'ın YÖK Başkanı Özvar'a Yatağan palası hediye etmesiyle sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-09-26 17:21:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü, 1 ...
YÖK Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesinin 30. yıl etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesinin 30. ...
Denizli'de 7 gündür aranan kişi, ölü bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de 7 gündür aranan kişi, ölü bulundu
Denizlispor'da başkandan Mesut Bakkal'a destek 
YEREL HABERLER Denizlispor'da başkandan Mesut Bakkal'a destek 
Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi ...
Denizli'de otomobil hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil hırsızlığı yaptığı ileri sürülen ...
Otomobiller çarpıştı: 3 yaşındaki Öykü öldü, 9 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 3 yaşındaki Öykü öldü, 9 yaralı
Denizli'deki trafik kazasında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede öldü
YEREL HABERLER Denizli'deki trafik kazasında yaralanan 3 yaşındaki ...
Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı
Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.