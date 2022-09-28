Denizlispor'da Bakkal'ın inancı tam

DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de milli aranın ardından pazartesi günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal değerlendirmelerde bulundu.
Milli arayı verimli geçirdiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Futbolcularımla tek tek konuştum. Erzurumspor deplasmanında iyi bir sonuçla döneceğimize eminim. Artık bir yerde kazanmamız gerekiyor. Takımda herkes bunun farkında. Kötü gidişatımız son bulacak" dedi.
Öte yandan yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Djedje ve Kevin Mayi'nin tedavilerine devam ediliyor. Henüz tam hazır olmayan 4 futbolcunun Erzurumspor maçında oynayıp oynayamayacakları belirsizliğini koruyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2022-09-28 11:47:06
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