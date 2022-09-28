Parkta oynarken kalp krizi geçiren 11 yaşındaki Mehmet öldü

Ölenler ve yaralılar var! Zincirleme kaza!

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, evinin yakınındaki parkta oynarken aniden fenalaşıp, yere yığılan Mehmet Akhan (11), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akhan'ın, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, evinin yakınındaki parkta arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Akhan, birden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Akhan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Parkta diğer çocukların ifadesine başvuran polis, parkta eğlenme amacıyla torpil patlatıldığını, kalp hastası olduğu öğrenilen Akhan'ın patlama sesinden sonra rahatsızlandığını belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside Akhan'ın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Mehmet Akhan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Kayıhan Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-09-28 17:22:01



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