Traktörün devrilen römorkunun altında kalan kadın öldü

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, eşinin kullandığı traktörün devrilen odun yüklü römorkunun altında kalan Aslı Avşar (31), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Haytabey Mahallesi'nde meydana geldi. Fahrettin Avşar'ın (31) kullandığı 64 EB 018 plakalı traktörün odun yüklü römorku devrildi. Bu sırada Fahrettin Avşar´ın römorkta bulunan eşi Aslı Avşar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından römorkun altından çıkarılan Avşar, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazanın ardından Fahrettin Avşar, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-09-28 17:26:58



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