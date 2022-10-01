Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 70-79

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Erşan Kartal, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Harrison 23, Brown 2, Rogkavopoulos 19, Altan 10, Gielo 4, Arca 2, Ayberk 4, Burak, Doğan Şenli 4
ALİAĞA PETKİMSPOR: Melson 14, Prewitt 19, Simmons 20, İsmail Cem 8, Aldridge, Ege 2, Webster 14, Nusret, Dorukhan 2
1. PERİYOT: 17-23
İLK YARI: 38-46
3. PERİYOT: 52-64
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´i 79-70 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu´ndaki Ege derbisinin ilk periyoda 23-17, ilk yarısı 46-38, üçüncü periyodu da 64-52 Petkimspor lehine bitti. Merkezefendi son 10 dakikada farkı 2 sayıya kadar indirse de konuk ekip salondan galibiyetle ayrıldı. Petkim´de yeni transferlerden Simmons 20, Prewitt 19 sayıyla oynadı. Denizli ekibine yeni yabancılardan Harrison´un 23, Rogkavopoulos´un 19 sayısı galibiyet için yetmedi.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-10-01 15:17:52
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