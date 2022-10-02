Denizlispor Erzurum'da siftah peşinde

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DENİZLİ, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig'de 6 maç sonunda 2 puan toplayıp ligin dibine demir atan Altaş Denizlispor, milli aranın ardından yarın Erzurumspor FK deplasmanında terleyecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Konuk yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Djedje, Oğuz, Özer ve Mayi mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Mesut Bakkal, Erzurumspor deplasmanında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Ne yazık ki sezona kötü başladık. Milli maç arasında iyi çalıştık. Erzurum'da ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2022-10-02 12:03:21



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