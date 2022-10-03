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Serada cesedi bulunan çiftçi, borç tartışmasında darbedilmiş

DHA

Serada cesedi bulunan çiftçi, borç tartışmasında darbedilmiş


Sezgin ÖZDEMİR/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, kayıp olarak aranırken, boş serada cansız bedeni bulunan çiftçi İsmail Ceylan'ın (62) dövüldüğü belirlendi. Ceylan'ı borç tartışmasında darbettiğini söyleyen ve jandarmanın gazinoda yakaladığı Serkan Birgi (41) tutuklandı.
Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Ceylan, 20 Eylül'de, satılığa çıkardığı tarlasını almak için başka ilden gelen kişiyle buluşmak için evden çıktı, bir daha haber alınamadı. Yakınlarının jandarmaya kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve mahalleli, bölgede arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Kayıp olarak aranan Ceylan'ın cesedi, 10 gün sonra mahalle yakınlarındaki kullanılmayan serada bulundu. Ceylan'ın, yapılan otopsisinde, vücuduna ve başına aldığı darbeler sonucu öldüğü belirlendi.
GAZİNODA EĞLENİRKEN YAKALANDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 1 gün sonra İsmail Ceylan'ın ev arkadaşı Serkan Birgi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gazinoda eğlenirken yakalanıp, gözaltına alındı. Bilgin'in, jandarmaları karşısında görüp, arka kapıdan kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Birgi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
BORÇ TARTIŞMASINDA DÖVMÜŞ
Serkan Birgi'nin, jandarmadaki ifadesinde İsmail Ceylan'ı aralarındaki borç meselesinden çıkan tartışmada darbettiğini söylediği öğrenildi.
ARKADAŞINA MESAJLA BİLDİRMİŞ
Öte yandan Birgi'nin Ceylan'ı darbettiğine dair bir arkadaşına attığı cep telefonu mesajları da ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR
2022-10-03 16:45:32

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