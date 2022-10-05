İzmir'de zehirli yiyecek verilen 2 kedi öldü

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, zehirli yiyecek verilen 2 sokak kedisi ölü bulundu. Hayvaseverler dün 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' olduğunu belirterek, olaya tepki gösterdi.
Kınıklı Mahallesi 6080 Sokak'ta yaşayanlar bu sabah yerde 2 sokak kedisinin cansız bedenini buldu. Durum, Denizli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine hayvan polisleri sevk edildi. Polisler, zehirli yiyecek verilerek öldürüldüğü belirlenen 2 sokak kedisini alıp, incelenmek üzere Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürdü. 2 kediyi zehirleyen kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Öldürülen sokak kedilerini besleyen hayvanseverler duruma tepki gösterip, 3 gün önce de bir kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi.
Dünya Hayvanları Koruma Günü'nden 1 gün sonra kedileri ölü bulduklarını belirten Fatih Can Kağızman, "Sabah geldiğimizde beslediğimiz 2 kedinin yerde yan yana cansız bedenini bulduk. Zehirlendikten sonra buraya su içmeye geldiklerini ve burada öldüklerini sanıyoruz. Böyle bir caniliğin yapılması bizleri çok üzdü. Umarım bunu yapanlar bir an önce yakalanır. Bu kedilerin hiç kimseye zararı yoktu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-10-05 15:45:04
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