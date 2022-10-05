İzmir'de zehirli yiyecek verilen 2 kedi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir'de zehirli yiyecek verilen 2 kedi öldü

DHA

İzmir'de zehirli yiyecek verilen 2 kedi öldü


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, zehirli yiyecek verilen 2 sokak kedisi ölü bulundu. Hayvaseverler dün 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' olduğunu belirterek, olaya tepki gösterdi.
Kınıklı Mahallesi 6080 Sokak'ta yaşayanlar bu sabah yerde 2 sokak kedisinin cansız bedenini buldu. Durum, Denizli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine hayvan polisleri sevk edildi. Polisler, zehirli yiyecek verilerek öldürüldüğü belirlenen 2 sokak kedisini alıp, incelenmek üzere Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürdü. 2 kediyi zehirleyen kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Öldürülen sokak kedilerini besleyen hayvanseverler duruma tepki gösterip, 3 gün önce de bir kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi.
Dünya Hayvanları Koruma Günü'nden 1 gün sonra kedileri ölü bulduklarını belirten Fatih Can Kağızman, "Sabah geldiğimizde beslediğimiz 2 kedinin yerde yan yana cansız bedenini bulduk. Zehirlendikten sonra buraya su içmeye geldiklerini ve burada öldüklerini sanıyoruz. Böyle bir caniliğin yapılması bizleri çok üzdü. Umarım bunu yapanlar bir an önce yakalanır. Bu kedilerin hiç kimseye zararı yoktu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-10-05 15:45:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan kepçenin altında kalan operatör öldü
YEREL HABERLER Takla atan kepçenin altında kalan operatör öldü
Denizli'de devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
YEREL HABERLER Denizli'de devrilen iş makinesinin altında kalan ...
Denizlispor tepkili
YEREL HABERLER Denizlispor tepkili
Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizli'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
AK Parti Denizli milletvekilleri, kentteki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER AK Parti Denizli milletvekilleri, kentteki ...
Serada cesedi bulunan çiftçi, borç tartışmasında darbedilmiş
YEREL HABERLER Serada cesedi bulunan çiftçi, borç tartışmasında ...
Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Pamukkale'yi 9 ayda 1 milyon 557 bin kişi ziyaret ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.