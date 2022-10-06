Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne 'Büyükşehir'le Geziyorum' ödülü



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' yarışmasında 'Büyükşehir'le Geziyorum' projesi ile ödül aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan 'Genç Belediye' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.Denizli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği 'Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nde, 'Büyükşehir'le Geziyorum' projesiyle 'Genç Belediye' ödülünü almaya hak kazandı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı düzenlediği Tam Bana Göre Gençlik Festivali başladı. Festivalin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri' konulu yarışmanın ödüllerini verdi. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 'Büyükşehir'le Geziyorum' projesi ile 'Genç Belediye' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.Zolan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir kez daha ödül almanın kendileri için ayrı bir onur, şeref ve mutluluk olduğunu belirterek "Gençlik bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Denizlili gençlerimizin çok sevdiği ve büyük bir memnuniyet duyduğu 'Büyükşehir'le Geziyorum' projemiz ile ödül almaya hak kazandık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığımız bu ödülü tüm Denizlili gençlerimize hediye ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir'le Geziyorum projesi ile özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, beyaz cennet Pamukkale başta olmak üzere Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini görerek, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı yatırımları inceledi. Geçen haziran ayında ilki tamamlanan projeye Denizli genelindeki 74 okuldan yaklaşık 4 bin öğrenci katılırken, gençler proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile de buluştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez DHA

2022-10-06 15:22:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.