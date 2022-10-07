Denizlispor'da tek hedef galibiyet



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında pazar günü Pendikspor'u konuk edecek Altaş Denizlispor, hazırlıklarını günde tek idmanla sürdürüyor. Ligde ilk galibiyetini taraftarlarının önünde almak isteyen yeşil-siyahlı ekipte, yönetim kurulu bilet fiyatlarında indirime giderken, başkan Mehmet Uz taraftarlara çağrıda bulundu. Lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden Mehmet Uz, "Transfer yasağımız olması sebebiyle kadromuza takviye yapamadık. Bazı oyuncularla da yollarımız ayrıldı. Yaşadığımız sakatlıklar sebebiyle bir türlü ideal kadromuza kavuşamadık" dedi.

Şu an hedefledikleri puanın gerisinde olduklarını ancak ligin uzun bir maraton olduğunu belirten başkan Mehmet Uz, "Bir galibiyet aldığımız taktirde rüzgarın lehimize döneceğini biliyoruz. Pendikspor ile kendi evimizde oynayacağımız maçı dönüm noktası olarak görüyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Buna rağmen galibiyet için mücadele edeceğiz. Bilet fiyatlarında indirime gittik. Taraftarlarımız her zaman bizim en büyük gücümüz olmuştur. Bu maçta da tribünleri doldurarak takımımıza 90 dakika destek vermelerini istiyoruz. Zor günler geçiriyoruz ancak bu zorlukları yine birlikte aşmaktan başka çaremiz yok. Taraftarlarımızın da desteğiyle şanssızlığımızı kırmak istiyoruz" diye konuştu.

BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM

Denizlispor yönetimi tribün desteği sağlamak için bilet fiyatlarında indirime gitti. Loca önü bilet fiyatı 200 TL'den 100'e, VIP tribün 100'den 50'ye, B-D üst tribün 90'dan 40'a, A-E üst 75'ten 35'e, A-E alt 60'tan 30'a, maraton 45'ten 25'e, misafir tribün ise 50'den 30 TL'ye düşürüldü.

GÖKHAN SÜZEN 2 MAÇ YOK

Denizlispor'da sol bek Gökhan Süzen, Erzurumspor deplasmanındaki kırmızı kartı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2 maç men cezası aldı. Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Schwechlen'in cezasının kaldırılmasına yönelik talep ise reddedildi.

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2022-10-07 12:41:59



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