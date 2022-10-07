İranlı mülteci, Türkiye adına katıldığı buluş yarışmasında altın madalya kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İranlı mülteci, Türkiye adına katıldığı buluş yarışmasında altın madalya kazandı

DHA

İranlı mülteci, Türkiye adına katıldığı buluş yarışmasında altın madalya kazandı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan İran uyruklu mülteci Amirpooyan Cheghin (34), Türkiye adına katıldığı Uluslararası Buluş ve İnovasyon Yarışması'nda tasarladığı projeyle altın madalya kazandı. Ülkesinde inşaat mühendisliği eğitimi alan ve geçimini sağlamak için inşaatlarda çalışan Cheghin, mülteci olarak yaşadığı Türkiye adına altın madalya kazanmanın gururunu yaşadığını söyledi.  
İran'da ailesiyle yaşayan Amirpooyan Cheghin, 10 yıl önce üniversitede inşaat mühendisliği eğitimi aldığı ülkesini terk ederek mülteci olarak Denizli'de yaşamaya başladı. Karaman Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Cheghin, geçimini sağlamak için alçı tavan ustası oldu. Çalıştığı inşaatlarda su tesisatları dikkatini çeken Cheghin, bir tasarım yapmaya karar verdi. 'Evlerde su tesisatında sıcak ve soğuk su için tek boru' tasarım projesi çizen Cheghin, projesini geçen temmuz ayında Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 'Uluslararası Buluş, İnovasyon Yarışması'na gönderdi. Yarışmaya İranlı mülteci olmasına rağmen Türkiye adına katılan Cheghin'in tasarım projesi jüri üyeleri tarafından altın madalya ve sertifikayla ödüllendirildi. Cheghin'in altın madalyası ve sertifikası kargoyla Denizli'deki adresine gönderilerek kendisine teslim edildi.
RUSYA VE SIRBİSTAN'DAKİ YARIŞMALARA DA KATILMIŞ
İran'da yaşarken 2009 yılında Rusya'da düzenlenen başka bir yarışmaya da araç motorlarında turboya alternatif sistem geliştirerek katılan Cheghin üçüncü olurken, Sırbistan'da düzenlenen yarışmada ise şifreli silah tasarım projesiyle altın madalya kazandı. En son katıldığı Kanada'daki yarışmada altın madalyayı Türkiye adına kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Amirpooyan Cheghin, "Mülteci konumundayım ama Türk devleti bize yaşamamız için haklar verdi. Bende tasarımcı olarak bu görevimi yerine getirmek istedim" dedi.
TÜRKİYE ADINA ALTIN MADALYA KAZANDI
Cheghin, Türkiye'de mülteci olmasına rağmen mutlu ve huzurlu şekilde yaşadığını ifade ederek, "İran'dan 2012 yılında Türkiye'ye geldim. İnşaatta çalışıyorum. Daha önce tasarımlarımla başka yarışmalara da katıldım ve başarı elde ettim. En son Türkiye adına katılığım Kanada'daki yarışmada altın madalya kazandım. Projemde evlerde su tesisatında çeşmeler için soğuk ve sıcak için iki ayrı boru döşeniyor. Benim geliştirdiğim tasarımda soğuk ve sıcak su tek borudan çeşmeye gidiyor. Bu tasarım geliştirdiğim bir projenin alt yapısıydı. Türkiye adına yarışmada altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyorum. Türk devleti bizlere haklar sundu ve burada yaşamamızı sağladı. Kaçak değiliz, bize oturma izni verdi ve barındırdı. Bende tasarımcı icatçı olarak görevimi yerine getirmek istedim. Mülteciler için yaşadıkları ülkelerde belirsizlik var. Mülteciler Birleşmiş Milletler aracılığıyla kabul edildikleri ülkelerde ikamete sahip oluyor. Mülteci statüsündeyiz. Sadece kendimizi kurtararak özgürce, rahatça yaşamak istiyoruz. Diğer insanların rahat yaşayabilmeleri için yeteneğimi kullanmaya çalışıyorum. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyorum. Özel bir eğitim almadım. Mülteci olduğum için birçok yarışmaya da katılamıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-10-07 14:20:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor, Pendikspor maçında galibiyet özlemine son vermek istiyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Pendikspor maçında galibiyet özlemine ...
Denizlispor'da tek hedef galibiyet
YEREL HABERLER Denizlispor'da tek hedef galibiyet
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş, takımına güveniyor:
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü ...
Denizli Büyükşehir Belediyesi&#039;ne &#039;Büyükşehir&#039;le Geziyorum&#039; ödülü
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ...
Denizli'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Denizli'de zehirli yiyecek verilen 2 kedi öldü- Yeniden
YEREL HABERLER Denizli'de zehirli yiyecek verilen 2 kedi öldü- ...
İzmir'de zehirli yiyecek verilen 2 kedi öldü
YEREL HABERLER İzmir'de zehirli yiyecek verilen 2 kedi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.