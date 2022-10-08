Merkezefendi deplasmanda

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DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk maçında Aliağa Petkimspor'a evinde 79-70 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Darüşşafaka deplasmanında telafi arayacak. Darrüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Denizli temsilcisi güçlü rakibini yenerek ilk galibiyetini almaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-10-08 12:15:04



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