Altaş Denizlispor - Pendikspor: 0-1

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Burak Cansız, Mert Bulut

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Emre, Oğuz, Hakan, Erdal, Muhammed Gönülaçar, Okan (Dk. 84 Bekir), Muhammed Özkal, Asım (Dk. 84 Bekir), Mustafa, Ömer

PENDİKSPOR: Burak Erdem, Berkay, Hasan Hatipoğlu, Ferhat, Hasan Kılıç, Mesut, Ahmet (Dk. 86 Samet), Ali (Dk. 63 Gökcan), Regattin (Dk. 90+1 Enes), Görkem (Dk. 86 Oltan)

GOL: Dk. 75 Berkay (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Hakan, Ömer, Emre (Denizlispor), Berkay, Enes, Erdem (Pendikspor)Spor Toto 1´inci Lig´de henüz galibiyeti bulunmayan Altaş Denizlispor evinde Pendikspor´a da mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 75´inci dakikasında golü atan Berkay, konuk takımı öne geçirdi. Müsabakada iki takımın da atakları sonuç vermeyince Pendikspor Ege deplasmanından 3 puanla dönen taraf oldu. Bu sonuçla Denizlispor 2 puanla sonuncu sırada kaldı, Pendikspor ise 15 puana yükselip zirve yarışında iddialı konuma geldi.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2022-10-09 21:07:03



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