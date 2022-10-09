Altaş Denizlispor - Pendikspor: 0-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Burak Cansız, Mert Bulut
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Emre, Oğuz, Hakan, Erdal, Muhammed Gönülaçar, Okan (Dk. 84 Bekir), Muhammed Özkal, Asım (Dk. 84 Bekir), Mustafa, Ömer
PENDİKSPOR: Burak Erdem, Berkay, Hasan Hatipoğlu, Ferhat, Hasan Kılıç, Mesut, Ahmet (Dk. 86 Samet), Ali (Dk. 63 Gökcan), Regattin (Dk. 90+1 Enes), Görkem (Dk. 86 Oltan)
GOL: Dk. 75 Berkay (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Hakan, Ömer, Emre (Denizlispor), Berkay, Enes, Erdem (Pendikspor)Spor Toto 1´inci Lig´de henüz galibiyeti bulunmayan Altaş Denizlispor evinde Pendikspor´a da mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 75´inci dakikasında golü atan Berkay, konuk takımı öne geçirdi. Müsabakada iki takımın da atakları sonuç vermeyince Pendikspor Ege deplasmanından 3 puanla dönen taraf oldu. Bu sonuçla Denizlispor 2 puanla sonuncu sırada kaldı, Pendikspor ise 15 puana yükselip zirve yarışında iddialı konuma geldi.DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN
2022-10-09 21:07:03
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