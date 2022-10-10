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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor kötü gidişatı durduramadı

DHA

Denizlispor kötü gidişatı durduramadı


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Pendikspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor taraftarını üzmeye devam ediyor.
Bu sezon transfer yasağı nedeniyle takıma takviye yapamayan ve dar bir kadroyla mücadele eden yeşil-siyahlılar, geride kalan 8 maçta sadece 2 puan toplayabildi. 6 mağlubiyetle ligin en çok mağlubiyet alan takımı olup dibe demir atan yeşil-siyahlılar, sezonun başında umut tüketmeye başladı. Bu yıl, geçen sezon düşmekten kurtardığı takımın dümeninde henüz 3 puan sevinci yaşayamayan teknik direktör Mesut Bakkal'ın görevi bırakabileceği iddia edilirken, deneyimli çalıştırıcı hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını vurguladı. 
Pendikspor'a karşı dirençli bir mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Mesut Bakkal, "Ben en çok ortaya koyduğumuz mücadeleye ve direncimize üzülüyorum. Tamam belki top onlarda gibi gözüktü ama oyunun şeklinin bu şekilde olacağını biliyorduk. Gelen bir top, saçma sapan bir gol. Üzgünüz. Çocukların bu mücadelesine, bu sonuç yakışmadı. Gol pozisyonlarımız ve kaçırdığımız goller var. Baskılı gözükseler de daha net pozisyon bizde. Bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Böyle bir maçı bu şekilde kaybetmek üzücü. İstek, hırs ve mücadeleye böyle bir sonuç olmadı. Taraftara teşekkür ediyorum, biz mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-10-10 12:13:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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