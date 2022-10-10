Merkezefendi 2'de 0'la başladı

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DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda küme düşmekten son hafta kurtulan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezona 2'de 0'la başladı. İlk hafta evinde Petkimspor'a 79-70 yenilen Denizli temsilcisi, Darüşşafaka deplasmanında da 93-80 mağlup oldu. Antrenör Zafer Aktaş, İstanbul deplasmanının ardından, "Hücum kısmında iyi organize olduk ve skor anlamında sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Fakat rakibimizin çok yüksek yüzdeli dış şut isabeti ve 36 adet serbest atış kullanması bizi savunma kısmında sıkıntıya soktu" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-10-10 13:26:01



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