Traktör devrildi; 5 yaşındaki Oğuz öldü, babası yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde şarampole devrilen traktördeki Oğuz Atay (5) hayatını kaybetti, babası Ali Atay (34) yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Mevlütler Mahallesi Çağman mevkisinde meydana geldi. Ali Atay, yönetimindeki 19 NA 523 plakalı traktör, orman içindeki stabilize yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, tekerleğin altında kalan ve traktörde yolcu olarak bulunan Oğuz Atay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan baba Ali Atay ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlunun cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Ramazan ÇETİN
2022-10-10 14:44:43
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