Su pompasındaki kaçak nedeniyle akıma kapılan güvenlik görevlisi öldü

Tunay YAZICI/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı çiftlikte su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Resul Gümüştekin (23), hayatını kaybetti.
Olay, Çivril ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlikte özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Resul Gümüştekin, su pompasındaki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gümüştekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı inceleme sonrası Gümüştekin'in cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Resul Gümüştekin'in, 1 ay önce evlendiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Tunay YAZICI
2022-10-11 17:19:07
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