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Yol kenarında elleri bağlı battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

DHA

Yol kenarında elleri bağlı battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ´nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı halde elleri bağlı bir kadın cesedi bulundu. En az 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Bugün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkizine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde battaniyeye sarılı halde bulunan kadının öldürüldükten sonra otomobille yol kenarına bırakıldığı tahmin ediliyor.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri cesedin bulunduğu bölgede araştırma yaptı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cesedi bulunan kadının kimlik tespiti için çalışma başlattı.  (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-10-11 23:21:38

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