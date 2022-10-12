Battaniyede elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan kadına, sevgilisi fare zehri vermiş



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı ve elleri ile ayakları bağlı cansız bedeni bulanan kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noori (30) olduğu belirlendi. Noori'nin, vatandaşı olan sevgilisi Sabour S. (21) tarafından fare zehriyle öldürüldüğü tespit edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide, battaniye içinde kadının hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, elleri plastik kelepçeyle bağlı, ayakları ise koli bandıyla bantlanmış kadının cesedinin bulunduğu bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeni tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılan otopside; fare zehriyle zehirlendiği tespit edilen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noori'ye olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşadığını belirlediği Noori'nin, evinde Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour S. tarafından zehir verilerek öldürüldüğünü tespit etti. Kıskançlık nedeniyle aralarında yaşanan tartışma sonrası Noori'nin, sevgilisi tarafından öldürüldüğü, cesedinin ise birkaç gün evde saklandığı ortaya çıktı. Sabour S.'nin, Noori'nin cesedini dün el arabasına koyup, 2 kilometre götürdükten sonra araziye attığı belirlendi. Gözaltına alınan cinayet şüphelisinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-10-12 12:57:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.