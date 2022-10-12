Battaniyede elleri ve ayakları bağlı cesedi bulunan kadına, sevgilisi fare zehri vermiş (2)

ZEHRİ YEMEĞİNE KOYUP ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ
Denizli'de, Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi zehirleyerek öldüren vatandaşı Sabour Sakhızadeh, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sakhızadeh, ifadesinde, sevgilisini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü itiraf etti. Sakhızadeh, önceki akşam, sevgilisinin yemeğine fare zehri koyduğunu, yedikten sonra ölmesini beklediğini söyledi. Sakhızadeh, Noori öldükten sonra kolay taşımak için ellerini ve ayaklarını bağlayıp, battaniyeye sararak 2 tekerlekli el arabasıyla 2 kilometre taşıyıp, yol kenarına attığını anlattı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ
Öte yandan Nadia Noori'nin, Sabour Sakhızadeh için uzaklaştırma kararı aldırdığı, 8 Eylül'de süresi dolan karar sonrası ikilinin beraber yaşamaya devam ettiği öğrenildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-10-12 16:37:34
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