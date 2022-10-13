Yalnız yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen mühendis öldü

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, tek başına yaşadığı evde üzerine buzdolabı devrilen elektrik mühendisi Ahmet Ersoy (44), hayatını kaybetti. Ersoy'un, başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.
Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde yaşayan elektrik mühendisi Ahmet Ersoy'un iş yerine gitmemesi üzerine arkadaşları, durumu yakınlarına bildirdi. Eve polis eşliğinde giren yakınları, Ersoy'u mutfakta buzdolabının altında hareketsiz buldu. Eve çağrılan acil sağlık ekibi, Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ersoy'un, buzdolabının başına çarpması sonucu öldüğü belirtildi. Ersoy'un cenazesi, öğle vakti asri mezarlıkta kılınan namaz sonrası toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-10-13 17:10:35
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