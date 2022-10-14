Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ´nin Tavas ilçesinde, karayolunun karşına yaya olarak geçmeye çalışan 64 yaşındaki Adnan Yıldırım, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Tavas kavşağa yakınında meydana geldi. Şener Bay (36) hakimiyetindeki 20 BY 120 plakalı otomobil, Denizli´den Antalya istikametine seyir halindeyken karayolunun karşına yala olarak geçmeye çalışan Adnan Yıldırım´a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldırım´ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yıldırım´ın cansız bedeni otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-10-14 07:24:51
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