Merkezefendi ilk galibiyetini istiyor

DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla çıktığı ilk iki maçta Petkimspor ve Darüşşafaka'ya yenilmekten kurtulamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Frutti Extra Bursaspor önünde galibiyet arayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Ligde 2'de 2 yaparak ilk haftaları lider tamamlayan Bursaspor, hafta içinde Eurocup'ta Cedevita Olimpija'yı deplasmanda yenmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-10-14 12:45:17
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