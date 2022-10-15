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Denizlispor kafilesinin kaza anı kamerada

DHA

Denizlispor kafilesinin kaza anı kamerada


Futbolcu Samet Emre Gündüz: Kaza sırasında uyuyorduk
Başkan Uz: Camiamıza geçmiş olsun
Başhekim Tekin: Hastalarımızın hayati tehlikesi yok
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında dün Boluspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından dönüş yolundaki Afyonkarahisar'da trafik kazası geçiren Altaş Denizlispor'un altyapı oyuncuları ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüsün kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, Denizli'de özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.
Denizlisporlu futbolcuların bir kısmı ile kulüp personelini taşıyan minibüs, Boluspor maçı dönüşünde Afyonkarahisar'ın Evciler İlçesi'ne bağlı Gökçek Köyü kavşağında kaza yaptı. İsmail Gürbunar (58) idaresindeki 20 AAG 263 plakalı minibüs, sabah saat 05.00 civarında yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç yan yatarak sürüklendi. Aydınlatma direğine çarpan araç bir süre daha sürüklendikten sonra durabildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kamerada minibüsün kavşağa geldiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kayma anları yer aldı. Kazada araçta bulunan 12 kişiye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kulüp çalışanları Recep Avcı, Onur Kılınç, Yusuf Mercan, malzemeci Sinan Kodal, kulüp medya görevlisi Mustafa Yıldırım ile futbolcu Oğuzhan Sarı ayakta tedavi edildi. Kaza sırasında araçtan fırlayan altyapıdan yetişen genç futbolcu Samet Emre Gündüz ile Mehmet Eren Sıngın ile kulübün medya sorumlusu Altay Varol hafif şekilde yaralandı. Genç futbolcu Ahmet Tekin'in kemiğinin kırıldığı öğrenildi. 4 yaralı Denizli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Diğer yandan kazada kaburga kemiğinin kırıldığı öğrenilen masör Özden Karakaya ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 
KAZAYA UYKUDA YAKALANMIŞLAR
Kazayı anlatan futbolcu Samet Emre Gündüz, "Kaza sırasında uyuyorduk. Farkında değildik. Uykudan uyandığımızda araç dönmüştü zaten. Arkadaşlarımızı kaldırdık. Diğer arkadaşlarımın durumu hakkında bilgim yok ama iyi olacaklarını biliyorum. Çok ciddi bir durum olmadığı söylendi. Uyuduğumuz için kazayı hatırlayan yok" dedi.  
BAŞKAN UZ: CAMİAMIZA GEÇMİŞ OLSUN
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yaralılar Denizli'deki özel hastaneye getirildiği sırada hastaneye gelerek bilgi aldı. Başkan Uz, "Kazanın aracın virajı alamadığı için gerçekleştiğini belirterek, "Sabah 05.00 civarında haber geldi. Kayıtları da inceledim. Araç virajı alamadığı için kayıyor. Kaza bu şekilde olmuş. Bir çarpışma yok. Denizlispor camiamıza geçmiş olsun. Takım otobüsü değil ama onu takip eden ikinci aracımız kaza yaptı. Araçta boşluk olduğu için futbolcular o araca geçiyorlar. Haber aldık geldik. Bazı futbolcu arkadaşlarımızda problemler var. Talihsiz bir kaza" diye konuştu. 
BAŞHEKİM TEKİN: HASTALARIMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Özel Hastanenin Başhekimi Dr. Mehmet Tekin, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını söyleyerek, "Denizlispor'a geçmiş olsun. Hoş bir durum değil. Bizi sevindiren durum can kaybının olmaması. Şu an hastalarımızın hayati tehlikesi yok. Bir futbolcunun birkaç kırığı var, tedavileri yapılıyor. Arkadaşlarımız müdahale ediyor. Tedavi ve takiplerinin devam etmesi gerekiyor. Hastalarımızın tedavilerini yapıp kısa süre içinde sağlıklarına kavuşturacağız. Ahmet Tekin'in kırığı var. İçlerinde en ciddisi o, tedavisi yapılıyor. Diğer arkadaşlarımızda ezilme ve sıyrıklar mevcut. En ciddi Ahmet Tekin'in durumu onun da tedavisi sürüyor. Henüz ameliyata alınmış değil. Gerekirse ameliyat da düşünülecek" açıklamasını yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜKÜ:
Kamerada minibüsün kayma anları
Hastaneye getirilen yaralı futbolculardan görüntüler
Altay Varol'un hastaneye getirilmesi
Başkan Mehmet Uz'un açıklaması
Başhekim Mehmet Tekin'in açıklamasıHABER-KAMERA: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-10-15 12:36:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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