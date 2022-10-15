Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Frutti Extra Bursaspor: 56-68

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) -
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinem Tetik, Tolga Edis
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 12, Harrison 7, Brown, Altan, Gielo 17, Arca, Rogkavopoulos 7, Muhammed Doğan 8, Ayberk 3, Eyüp Can 2
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 10, Onuralp 31, Dudzinski 6, Clemmons 8, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık 4, Yiğitcan, Ömer Utku
1. PERİYOT: 11-24
İLK YARI: 27-36
3. PERİYOT: 43-55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Frutti Extra Bursaspor'a da yenilerek bu sezon 3'üncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı: 56-68. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelede konuk ekipten Onuralp, 31 sayı, 9 ribaundluk müthiş performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Konuk Bursaspor, Onuralp, Clemmons, Ahmet Düverioğlu'nun etkili oyunlarıyla maça 14-0'lık seriyle başladı. Ev sahibi ilk 6 dakika boyunca skor üretemedi. İlk periyot, 24-11 Bursaspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Merkezefendi'nin 8-0'lık seriyle farkı eritmeye çalıştığı ikinci periyot sonunda soyunma odasına Bursaspor 36-27 önde girdi. Maçın ikinci yarısında da ilk periyoda kötü başlayarak rakibine verdiği avantajı kapatamayan Denizli temsilcisi, üçüncü periyodu 55-43, karşılaşmayı 68-56 mağlup tamamladı.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-10-15 17:35:55
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